На башне «Лахта Центра» испытали динамическую подсветку

На "Лахта Центре" испытали динамическую подсветку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Красочное шоу могли увидеть жители и гости Санкт-Петербурга вечером 17 ноября. На башне «Лахта Центра» была запущена динамическая подсветка. Пока что это было тестирование, которое показало возможности технологий 462-метровой высотки.

- Друзья, мы тестируем архитектурную подсветку. В программе – запуск цветовых сценариев и динамических эффектов. Любые световые и цветовые, геральдические и символические, фигурные и прочие совпадения являются случайными. Приносим извинения, если кому-то это доставит беспокойство, -предупреждали в пресс-службе «Лахта Центра».

Но в итоге все получилось красочно, хоть и немногие это заметили. Так, по стенам стекали «капли дождя», а сама башня меняла окраску целиком и по частям. Видео испытаний позднее появилось в соцсетях.

- Это шоу было столь же скоротечно как и петербургское лето: стоит только моргнуть или обернуться - все пропустишь, - написал в Инстаграме автор съемки.