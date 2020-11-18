Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом в Лодейном поле

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти

Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в городе Лодейное поле, произошедшего утром в среду, 18 ноября 2020 года. В 10:32 часов на Железнодорожной улице столкнулись пассажирский автобус "ПАЗ" и грузовик. В момент аварии в общественном транспорте находились 15 человек, из которых 11 пострадали и еще одна женщина погибла.

- В результате ДТП погибла 83-летняя пассажирка автобуса. За медицинской помощью обратились 11 человек. Четверо из них были госпитализированы, один человек находится в реанимации, трое получили травмы средней степени тяжести, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, авария произошла в результате того, что 39-летний водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус.

На данный момент водитель грузовика задержан.