«Генеральские» щи, жаркое и салаты: Международный проект «Суворовские каналы» запустил новые маршруты и разработал уникальное меню в Ленинградской области

В Ленобласти готовят «генеральские» щи и реставрируют мундиры времен Суворова Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Международный проект «Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости» в Ленинградской области активно развивается, приобретая все новых партнеров. Каждый из них с интересом включается, делая программу все более обширной. Так, в социальных сетях появился «Suvorovways» - карта маршрутов великого полководца по ключевым городам Ленобласти.

- По признанию организаторов, в ходе работы над проектом, в ближайшие 1,5 года, география маршрута расширится — в нее войдут и другие населенные пункты Выборгского, Приозерского и Волховского района, - рассказали в администрации региона.

Также к проекту присоединился Новоладожский историко-краеведческий музей, который в конце ноября презентует уникальную экспозицию, на которой будут представлены одежда, предметы быта, оружие времен Суворова и многое другое.

В рамках проекта «Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости» откроется выставка в Новоладожском музее / Фото: Администрация Ленобласти

Для любителей гастрономии выборгский ресторан «У Борхарда» разработал «суворовское» меню - щи, жаркое из говядины и салаты «для генералиссимуса».

Финские партнеры готовят документальный фильм о суворовских местах в Финляндии, разрабатывают местное меню суворовского ужина и планируют благоустроить комплекс крепостных сооружений и водных путей.

В реализации проекта участвуют сразу несколько организаций: «Информационно-туристский центр» Ленинградской области, Музейное агентство Ленинградской области, «Выборгский центр поддержки бизнеса», НП «Лосевский курорт», Фонд рекреационных зон в Южной Карелии, Финское агентство транспортной инфраструктуры, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии.

«Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости» реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия.