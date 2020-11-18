«Генеральские» щи, жаркое и салаты: Международный проект «Суворовские каналы» запустил новые маршруты и разработал уникальное меню в Ленинградской области

В Ленобласти готовят «генеральские» щи и реставрируют мундиры времен Суворова
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Международный проект «Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости» в Ленинградской области активно развивается, приобретая все новых партнеров. Каждый из них с интересом включается, делая программу все более обширной. Так, в социальных сетях появился «Suvorovways» - карта маршрутов великого полководца по ключевым городам Ленобласти.
- По признанию организаторов, в ходе работы над проектом, в ближайшие 1,5 года, география маршрута расширится — в нее войдут и другие населенные пункты Выборгского, Приозерского и Волховского района, - рассказали в администрации региона.
Также к проекту присоединился Новоладожский историко-краеведческий музей, который в конце ноября презентует уникальную экспозицию, на которой будут представлены одежда, предметы быта, оружие времен Суворова и многое другое.
В рамках проекта «Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости» откроется выставка в Новоладожском музее / Фото: Администрация Ленобласти
Для любителей гастрономии выборгский ресторан «У Борхарда» разработал «суворовское» меню - щи, жаркое из говядины и салаты «для генералиссимуса».
Финские партнеры готовят документальный фильм о суворовских местах в Финляндии, разрабатывают местное меню суворовского ужина и планируют благоустроить комплекс крепостных сооружений и водных путей.
В реализации проекта участвуют сразу несколько организаций: «Информационно-туристский центр» Ленинградской области, Музейное агентство Ленинградской области, «Выборгский центр поддержки бизнеса», НП «Лосевский курорт», Фонд рекреационных зон в Южной Карелии, Финское агентство транспортной инфраструктуры, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии.
«Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости» реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия.