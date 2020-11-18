Грузовой поезд на два часа перекрыл проезд из Металлостроя в Колпино в Санкт-Петербурге

Грузовой поезд на два часа перекрыл движение из Металлостроя в Колпино Фото: СОЦСЕТИ

На юге Санкт-Петербурга образовалась большая пробка. Вечером в среду, 18 ноября 2020 года, автомобилисты пожаловались, что на единственной дороге из Металлостроя в Колпино, проходящей через железную дорогу, закрыт проезд. Причиной тому грузовой поезд, который на два часа заблокировал переезд.

- Металлострой, улица Труда, дорога на Колпино. Два часа стоим на переезде. На рельсах стоит состав, люди перелезают через него, машины пока такому не научились, - пожаловался в социальной сети автомобилист.

Местные жители стали возмущаться, что подобные пробки из-за поездов не редкий случай в Колпино. Иногда автомобилистам приходилось стоять и подольше двух часов.

Причина такого долгого затора на данный момент не известна.

Как рассказали автомобилисты, в половину шестого вечера состав уехал с пути и движение машин восстановилось.