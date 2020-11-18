ЗакС предложил раздавать петербуржцам защитные маски через социальные службы

В ЗакСе предложили раздавать петербуржцам маски через соцслужбы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили раздавать горожанам маски через работников социальных служб. Об этом в среду, 18 ноября 2020 года, на заседании парламента заявила депутат Ольга Ходунова. По ее мнению, это поможет обеспечить всех петербуржцев средствами индивидуальной защиты, необходимыми при пандемии.

- Депутат Ольга Ходунова предложила раздавать маски и перчатки с помощью социальных служб. Также, по мнению Ходуновой, особенно важно контролировать доступность лекарств, - пишут "Невские новости".

Также депутат добавила, что необходимо обратить особое внимание на подготовку врачей-инфекционистов.

Напомним, что с 14 ноября в Петербурге начали действовать новые ограничения. В основном они касаются массовых мероприятий, работы кинотеатров и театров. "КП-Петербург" подробно рассказала о том, как теперь можно будет посетить спектакль или кинопремьеру.