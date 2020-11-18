Беглов призвал помогать оборонным предприятиям во время пандемии

Беглов обсудил вопросы поддержки промышленного комплекса в Санкт-Петербурге во время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга призвал оказывать содействие оборонным предприятиям, которые в нелегкое время пандемии коронавируса выполняют крупные государственные заказы. Градоначальник встретился в Смольном с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Абросимовым, чтобы обсудить некоторые меры поддержки промышленного комплекса Северной столицы.

- Губернатор поблагодарил коллегу за работу в этот трудный период, за сотрудничество в интересах промышленного комплекса, сохранения и создания рабочих мест, налоговой поддержки бизнеса, - передает пресс-служба Смольного.

Чуть позднее Беглов принял у себя уже Уполномоченного по защите прав человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова. Губернатор отметил, что Северная столица получила почти 31 млрд на социальную поддержку семей с детьми, пенсионеров и других категорий горожан. А для работников предприятий, которым светит увольнение и потеря зарплаты, появилась программа временного трудоустройства или общественных работ.