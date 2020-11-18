Пулково смог обслужить все рейсы в снегопад, но предупреждает о новых задержках

В Пулково не исключили новых задержек самолетов из-за утреннего снегопада 18 ноября. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пулково отчитались, что смогли обслужить все рейсы, которые утром 18 ноября отправились на запасные аэродромы из-за жуткого снегопада. К 6 часам вечера все 11 самолетов направились по своим маршрутам. Напомним, сложные метеоусловия наделали шуму в Санкт-Петербурге – на дорогах происходили смертельные ДТП, а аэропорт не мог принять воздушные судна из-за работ по очистке взлетно-посадочной полосы.

- Среднее время ожидания вылета каждого задержанного рейса составило около двух часов. Действия персонала аэропорта были продиктованы безопасностью полетов. С пассажирами работали представители авиакомпаний. При этом до конца 18 ноября время вылетов еще нескольких рейсов может задержаться, в среднем, до 1 часа. Пассажиры могут уточнить информацию на онлайн-табло или в колл-центрах Пулково, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ВВСС.

Напомним, снег в аэропорту расчистили только к 11:20, а дальше помогло потепление, и осадки растаяли.