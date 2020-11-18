15-летнего петербуржца арестовали за развращение 11-летней девочки через соцсети

15-летнего школьника арестовали по обвинению в развращении 11-летней девочки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Василеостровский районный суд отправил под домашний арест 15-летнего школьника, который через соцсети развратил 11-летнюю девочку, проживающую в Ульяновске. Напомним, юный петербуржец принудил свою собеседницу сфотографировать себя голой, а затем принялся шантажировать ее, угрожая, что распространит эротические снимки в интернете. 6 ноября школьница призналась во всем матери и та пошла в полицию, а уже 17-го числа стражи порядка наведались к злоумышленнику в гости.

Тут же возбудили уголовное дело. Через сутки школьника доставили в суд.

- Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Несовершеннолетний отправился под домашний арест на срок до 9 января 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Проблемы у школьника большущие – ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.