Футбольные ворота рухнули на школьника на уроке физкультуры в Мурино

13-летний школьник получил тяжелые травмы после падения на него футбольных ворот в Мурино. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Футбольные ворота упали на 13-летнего учащегося во время урока физкультуры в одной из школ Мурино. Мальчика срочно госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у подростка тяжелые травмы. Точные обстоятельства падения ворот не сообщаются. Расследованием инцидента занялся Следком. Возбуждено уголовное дело.

Ворота весят не один килограмм. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

- В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывают квалифицированную помощь. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию и записи с камер видеонаблюдения, а также допросили сотрудников школы. Назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются лица, ответственные за сохранность жизни и здоровья детей, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что виновнику, если такового найдут, грозит до 6 лет лишения свободы, либо он может отделаться крупным штрафом.