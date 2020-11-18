Суд арестовал трех подростков, избивших четырех иностранцев ради 100 рублей в Санкт-Петербурге

Троицу подростков, избивших четверых дворников, отправили под домашний арест в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест трех приятелей-подростков, которые жестоко избили четырех уроженцев Таджикистана во дворе на Трамвайном проспекте. Напомним, все иностранцы тихо-спокойно работали дворниками, как вдруг на них набросилась компания с перцовыми баллончиками. Работяги не успели разбежаться и получили десятки ударов ногами и руками.

Оказалось, ребята хотели поживиться чем-нибудь ценным, но отобрали силой разве что 100 рублей. Вскоре их нашли и возбудили уголовное дело. Обвинение просило дать 16-летним злоумышленникам домашний арест на время следствия.

- Фигуранты против этого не возражали. Срок меры пресечения – по 15 января 2021 года, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Всем соучастникам нападения грозит до 10 лет лишения свободы.