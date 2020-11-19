Кировский район остался без света вечером 18 ноября

Блэкаут наступил в Кировском районе Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский район Санкт-Петербурга частично остался без света вечером 18 ноября. Местные жители массово жаловались на блэкаут в соцсетях. Активнее других была группа «Кировский район СПБ | Соседи» во «Вконтакте». Судя по сообщениям, свет пропал минимум на двух улицах.

- Никто не знает, почему нет света на Маринеско и Краснопутиловской? – вопрошал один из местных жителей Денис.

Как оказалось, виной всему технологическое нарушение на районной ТЭЦ. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» объяснили, в чем причина наступления тьмы в округе.

- Там произошло технологическое нарушение со стороны смежной генерирующей компании. Диспетчеры «Россети Ленэнерго» создали резервные схемы, - отметили в компании.

Добавим, что с 21:25 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, жалобы в соцсетях прекратились.