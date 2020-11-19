«Зенит» и СКА остаются без поддержки: Зрителям запретили доступ на стадионы в Санкт-Петербурге

Доступ зрителей на спортивные мероприятия запретили в Санкт-Петербурге с 23 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футболисты «Зенита» и хоккеисты СКА остаются без поддержки болельщиков из-за коронавируса. Дело в том, что власти Санкт-Петербурга приняли жесткие ограничения, которые затрагивают проведение спортивных мероприятий в городе. И если для СКА вся регулярка КХЛ и Кубок Гагарина впереди, то «Зениту» предстоят важнейшие завершающие матчи в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, где команде как никогда нужны фанаты. Пока что неизвестно, как и когда клубы будут возвращать деньги за купленные билеты.

- С 23 ноября 2020 года запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия на территории Санкт-Петербурга. На крытых ледовых катках устанавливается запрет на одновременное нахождение на льду больше 30 человек, однако это не касается деятельности профессиональных спортивных клубов, а также осуществления спортивной подготовки, - сообщает пресс-служба Смольного.

Следующий матч «Зенита» в РПЛ, к слову, пройдет при зрителях, но только потому, что он состоится в Грозном против «Ахмата» - в субботу, 21 ноября.