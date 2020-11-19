Весь общепит закроют в торговых центрах в Санкт-Петербурге

Новые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге запрещают работу общепита в ТЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все заведения общественного питания в торговых центрах закроют в Санкт-Петербурге. Все дело в том, что Смольный ввел новые ограничения по коронавирусу, которые начнут действовать с понедельника, 23 ноября 2020 года. Напомним, ранее фуд-корты и фуд-плейсы в ТЦ и ТРК остановили свою работу по 29 ноября, но теперь этот запрет автоматически продлевается – пока на неограниченное время.

- В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков, - сообщили неожиданную новость в пресс-службе Смольного в ночь с 18 на 19 ноября.

Добавим, что помимо закрытия общепита власти Санкт-Петербурга ввели и другие ограничения, часть из которых вступит в силу тоже с 23 ноября, а часть – с 1 декабря. В списке запрет на посещение спортивных мероприятий, особые требования для работы ледовых катков, а также сокращение допустимого числа зрителей в зале в кинотеатрах, театрах и на концертах.