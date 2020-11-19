Очень тепло, ветрено и с дождем: погода на 19 ноября в Санкт-Петербурге

Четверг окажется теплым и дождливым, нов пятницу опять похолодает. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удивительно теплым для второй половины ноября окажется в Петербурге наступивший четверг. Благодаря атмосферному фронту, пришедшему в городе еще накануне, температура поднялась выше +10 градусов, что гораздо выше климатической нормы.

- 19 ноября в Санкт-Петербурге будет облачная погода. Пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного, скоростью 15-18 м/с. Температура воздуха утром +8...+10, днем +9...+11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Уже к 7:45 утра термометры в Петербурге показывали +10,1 градуса, но такое тепло продержится недолго завтра всех опять ждет похолодание. С 19 ноября температура резко пойдет вниз и вернется к привычным околонулевым значениям. После оттепели стоит быть осторожными водителям, ведь на дорогах образуется гололед. Дождь с мокрым снегом также будут присутствовать.