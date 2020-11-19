Температурный рекорд побит 19 ноября в Санкт-Петербурге

В Петербурге установлен температурный рекорд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге побит многолетний температурный рекорд. О том, что это может произойти, синоптики предупреждали еще накануне и отмечали, что так тепло было лишь 42 года назад в далеком 1978 году.

- После прохождения активного атмосферного фронта в городе на Неве ожидается потепление. 19 ноября, в четверг, высока вероятность перекрытия исторического максимума для этого дня (предыдущий рекорд был зафиксирован в 1978 году и составил +9,0 °C), - сообщало Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

И рекорд случился. Уже в ночь на четверг, хотя обычно темное время суток бывает холоднее дня, было зафиксировано +10,3 градуса. Сейчас, на 8:00 контрольные термометры петербургского гидрометцентра показывают +10,1, а вообще, по прогнозу синоптиков, 19 ноября воздух может прогреться и до +11.

Впрочем, уже завтра начнется резкое похолодание и показатели вернутся к околонулевым отметкам.