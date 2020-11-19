Штормовое предупреждение выпустило МЧС по Ленобласти 19 ноября

Сильный ветер может повалить деревья в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное управление МЧС по Ленинградской области опубликовало штормовое предупреждение на 19 ноября. В экстренном ведомстве предупреждают об усилении юго-западного ветра, отдельные порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

- С ночи 19 ноября, начиная с западных районов ожидается усиление юго-западного ветра до скорости 15-20 м/с, а в прибрежных районах до 23 м/с, - сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спасатели советуют жителям региона убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна и двери. Машину лучше убрать в гараж или поставить на открытое место вдали от деревьев и конструкций.

Находясь на улице, стоит обходить стороной рекламные щиты, шаткие сооружения, деревья и держаться подальше от зданий, с которых может сорвать части кровли.

Категорически не рекомендуется ходить в лес, где могут рухнуть деревья и выходить в плавание из-за сильного волнения на воде.