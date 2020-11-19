Новый рекорд: больше 2300 заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 ноября

В Петербурге новый рекорд по заболеваемости и Смольный вводит новые ограничения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной не самый радостны рекорд установлен по суточной заболеваемости в Петербурге. На утро 19 ноября городской Оперативный штаб зафиксировал больше 2300 заболевших. Данные приводит телеканал «Санкт-Петербург».

- 2312 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Петербурге за прошедшие сутки, - говорится в сообщении.

Отметим, что число обследованных также было большим, за минувшие сутки на наличие коронавируса проверили еще 39 789 человек. Впрочем, только высокой степень тестирования рост заболеваемости не объясняется. Осенний пик оказался сильнее весеннего. И хоть сейчас город готов лучше, а здравоохранение справляется, Смольный вводит новые ограничения для того, чтобы остановить распространение «ковида».

Так, с 23 ноября закрываются все кафе, рестораны и прочие точки общепита в Торговых центрах. Также в ТЦ запрещена работа катков. Число зрителей в кино и театрах сокращено до 25% вместимости от зала.