Организаторам подпольного алкопроизводства из Ленобласти предъявлены обвинения

Производителям гаражного "Хеннеси" грозит до шести лет за решеткой. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Больше года понадобилось следователям Главного следственного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, чтобы возбудить уголовные дела в отношении трех мужчин, организовавших производство подпольного алкоголя в деревне Лепсари Всеволожского района.

- Зимой 2019 года было изъято три тысячи бутылок алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков популярных торговых марок водки, а также большое количество поддельных акцизных марок, - сообщает пресс-служба Главка.

Тогда же по факту завели и уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

В ходе следствия было установлено, что подельники произвели и хранили еще почти 38 тысяч бутылок «паленки» на сумму больше 4 миллионов рублей.

А 16 ноября 2020 года в отношении троих организаторов возбудили дела еще по двум статьям, за незаконное использование товарных знаков и нелегальное производство спиртного. Виновным грозит до шести лет тюрьмы.