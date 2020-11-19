Более 39 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Еще 39 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге становится все более напряженной. Каждый день в городе выявляют по 2 тысячи новых зараженных. Лаборатории Северной столицы работают на полных мощностях, проводя исследования тестов горожан. Так, по данным Смольного на четверг, 19 ноября 2020 года, за минувшие сутки анализы сдали более 39 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39789 человек. Под медицинским наблюдением находится 2636 человек. Из них 79 - в обсерваторе, 1890 - контактные, 667 - на самоизоляции, - рассказали в администрации города на Неве.

На фоне роста числа зараженных Смольный ввел новые ограничения, которые начнут действовать с 23 ноября. Так, зрителей перестанут пускать на все спортивные мероприятия. Несмотря на то, что в городе начали открываться катки, на них желающих тоже будут пускать в ограниченном количестве. Также новые запреты сильно ударят по местам общепита в торговых центрах и кинотеатрам.