В Приморском районе убирают «историческую» свалку, появившуюся десятки лет назад

На Яхтенной улице убрали "историческую" свалку. Фото: gov.spb.ru

«Историческую» свалку ликвидируют в Приморском районе Санкт-Петербурга. Гора строительного мусора лежала в жилом квартале на Яхтенной улице и была ровесницей микрорайона. Она существовала здесь не один десяток лет.

- Объект находится внутри застроенного квартала – напротив дома 24, корпус 2 по Яхтенной улице. Свалка существует давно – она образовалась еще при строительстве Приморского района. Ее состав – грунты, лом бетона, различный строительный мусор и глина, - сообщает пресс-служба администрации Приморского района.

Объем свалки составляет 15 тысяч кубометров, а раскинулась она на площади в восемь тысяч квадратных метров. Работы идут с середины сентября и планируются к завершению уже к декабрю.

Всего в 2020 году в Приморском районе должны убрать пять нелегальных свалок на Шуваловском проспекте, на улицах Гаккелевская, Оптиков, Заповедная и в районе перспективной пробивки Шуваловского проспекта от Парашютной улицы до Орлово-Денисовского проспекта.