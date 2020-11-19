Петербуржцу грозит тюрьма за секс с 15-летней девочкой

Грузчику грозит до 4 лет тюрьмы за секс с 15-летней петербурженкой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в сексуальных отношениях 15-летней девочки с мужчиной-грузчиком. Вечером в среду, 18 ноября 2020 года, в правоохранительные органы обратилась 35-летняя женщина, мать школьницы. Она рассказала, что ее дочь уже месяц развращает один знакомый.

- Со слов заявительницы, с октября по ноябрь 2020 года 24-летний мужчина, житель одной из квартир на Гражданском проспекте в Калининском районе, приглашал ее дочь к себе домой, где неоднократно вступал с девочкой в половую связь. О том, что школьнице еще нет даже 16-ти лет мужчина знал, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тем же вечером по горячим следам полиция задержала подозреваемого. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по которому мужчине может грозить до четырех лет тюрьмы.

Про подозреваемого известно, что он уже восемь раз привлекался к уголовной отвественности за грабежи и воровство.