16-летний подросток погиб в Петербурге, надышавшись газом

16-летний парень погиб, надышавшись газом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи по Красносельскому району Санкт-Петербурга разбираются в гибели 16-летнего подростка, труп которого нашли в подъезде одной из многоэтажек на улице Десантников. По предварительным данным, перед смертью парень проводил время вместе со школьниками.

- 18 ноября в 20:00 поступило сообщение о том, что между 8 и 9 этажом 1 парадной дома в бессознательном состоянии лежит несовершеннолетний парень. По прибытии наряда полиции на месте обнаружен труп юноши 2004 года рождения без внешних признаков насильственной смерти, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Рядом с трупом сидели двое учеников десятых классов разных школ Петербурга. Стражам порядка они пояснили, что ранее все вместе купили баллончик для заправки зажигалок и отправились в парадную дома по улице Десантников.

Через некоторое время они заметили, что их друг потерял сознание.

Известно, что погибший парень нигде не учился и не работал, но состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.