Еще больше 70 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2020 года

Еще 72 человека умерли от коронавируса в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В России установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки - сразу 463 человека. Из них число умерших в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2020 года тоже составило почти рекорд - зафиксировано 72 летальных случая. -

- В Санкт-Петербурге скончались 72 человека за минувший день. За все время пандемии от коронавируса уже умерли 4 763 петербуржца, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19,

Напомним, что 11 ноября в Петербурге было зафиксировано самое большое количество смертей от коронавируса за все время эпидемии - 74 человека.

Также в городе все еще продолжается рост заражения. На 19 ноября в Петербурге коронавирус подтвердился еще у 2 312 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии уже 90 400.

В связи с этим губернатор Александр Беглов ввел новые ограничения, которые вступят в силу с 23 ноября. Они коснутся общепита в торговых центрах, кинотеатров и катков.