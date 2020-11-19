Маски начнут продавать во всех железнодорожных кассах Петербурга и Ленобласти

Маски можно будет купить на всех ж/д вокзалах и станциях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Медицинские маски в скором времени можно будет купить вместе с билетом на электричку, в которой без той самой маски ездить нельзя под угрозой штрафа. Такой сервис для жителей Петербурга и Ленинградской области вводит «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

- С 23 ноября 2020 года маски будут продаваться на всех станциях компании, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Отметим, что согласно санитарным нормам, купить билет в кассе можно только при наличии средств индивидуальной защиты. Другими словами, сначала маска, а потом все остальное.

К слову, также с 23 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге вводятся новые, более жесткие карантинные нормы. В частности, будут закрыты все точки общественного питания в торговых центрах. Также в ТЦ запрещается работа ледовых катков.

До 25% вместимости урезается число зрителей в кино и театрах. А на спортивные мероприятия и вовсе перестанут пускать болельщиков.