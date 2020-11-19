Почти 50 "кубов" снега вывезли 18 ноября с улиц Санкт-Петербурга

Почти 50 кубометров снега вывезли в среду с улиц Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в среду, 18 ноября 2020 года, на Санкт-Петербург обрушился первый снегопад, который в считанные минуты накрыл город белым "одеялом". Оперативно на уборку улицы вышли более 1,3 тысячи дворников, также дороги мели более 670 единиц спецтехники. За сутки было убрано почти 50 кубометров снега.

- Дворники убирали мокрый снег и ледяную корку. Для очистки тротуаров активно применялись средства малой механизации. Чтобы предотвратить гололед было использовано 1579 кубов солевого раствора и 135 тонн песко-соляной смеси, - рассказали в Смольном.

В четверг улицы Петербурга приводят в порядок 632 уборочные машины и 1,3 тысячи работников ручного труда.

Особое внимание во время снегопада и гололеда уделяется набережным, мостам, пешеходным переходам, а также опасным спускам и подъемам на путепроводах или возвышенностях.