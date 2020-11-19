Петербуржцам рассказали, чем кормить городских птиц зимой

Петербуржцам напомнили, чем можно кормить птиц зимой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приближаются холода. И в Санкт-Петербурге остается множество птиц на зимовку. Чтобы пережить это непростое время пернатым нужно гораздо больше пищи, чем летом. В четверг, 19 ноября 2020 года, комитет по природопользованию рассказал горожанам, как они могут помочь птицам и чем их кормить.

- Семена подсолнечника – универсальный корм для большинства посетителей кормушек. Они высококалорийны, хорошо усваиваются и являются важным источником энергии для мелких птиц. Можно использовать как неочищенные, так и очищенные, но ни в коем случае не жареные, - рассказали в комитете.

Также для подкормки можно использовать очищенные или расколотые орехи, сырой арахис, зерновые смеси для канареек и попугаев, пшено, несоленое свиное сало, замороженные или сухие ягоды рябины и свежие яблоки.

Важно, что птиц нельзя кормить черным хлебом, жареными, испорченными и заплесневелыми семенами подсолнечника и зерновых смесей, жареными, солеными и сладкими орехами, остатками готовых блюд с вашего стола, острыми, солеными и копчеными продуктами.