Сады и скверы в центре Санкт-Петербурга закрыли из-за шквалистого ветра

Сады и парки Петербурга закрыли из-за штормового ветра. Фото: gov.spb.ru

Сады и скверы в центре Санкт-Петербурга закрыли из-за сильного ветра. Шквалистые порывы могут достигать 20, а в прибрежных районах и до 22 метров в секунду, поэтому опасения не напрасны.

- Для безопасности горожан сады и скверы в центре Санкт-Петербурга, которые находятся в ведении Комитета по благоустройству, закрыты. Для посетителей недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что резкий ветер уже уронил фонарный столб на Октябрьской набережной у Володарского моста. Пострадали две стоявшие на светофоре иномарки, на крыши которых и упал столб.

Сильный ветер будет дуть в Петербурге до самого вечера. Об опасности предупреждают также жителей Ленинградской области. Местное управление МЧС даже выпустило штормовое предупреждение.