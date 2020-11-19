Петербургский Роспотребнадзор рассказал, что курильщики тяжелее болеют коронавирусом

Роспотребнадзор попросил бросить петербуржцев курить из-за пандемии коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга в четверг, 19 ноября 2020 года, рассказало о том, что у курильщиков заболевших коронавирусом болезнь чаще всего протекает в тяжелой форме. Это связано с тем, что курение ухудшает работу легких и организму становится сложнее бороться с респираторным заболеванием, которое вызывает COVID-19.

- Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены, - рассказали в управлении.

В связи с этим Роспотребнадзор призвал курильщиков Петербурга защитить свое здоровье, отказаться от употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.

Также 19 ноября отмечается Международный отказ от курения.