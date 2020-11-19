Станцию метро «Беговая» закрывали по техническим причинам

"Беговая" закрыта из-за поломки светофора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сбой движения произошел на третьей, «зеленой» ветке метро Санкт-Петербурга. Временно закрыта станция «Беговая», из-за чего движение осуществляется только до «Приморской».

- В 12:55 станция «Беговая» закрыта по техническим причинам (неисправность светофора) Движение осуществляется до станции «Приморская», - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Напомним, что переименованная в «Зенит» бывшая «Новокрестовская» до сих пор закрыта для пассажиров с весеннего локдауна, поэтому доехать по Невско-Василеостровской линии можно лишь до «Приморской».

Впрочем, как сообщает корреспондент «КП-Петербург», поезда все же идут до «Беговой».Однако в метрополитене эту информацию пока официально не подтверждают.

ОБНОВЛЕНО:

в 13:12 станция «Беговая» открыта для движения.