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Общество

Жители Санкт-Петербурга назвали идеальный для себя размер зарплаты

Цифра оказалась существенно выше ста тысяч рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербуржцы заявили, что хотят получать 169 тысяч рублей.

Петербуржцы заявили, что хотят получать 169 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Назван идеальный размер зарплаты, которую хотели бы получать жители Санкт-Петербурга. В исследовании, которое провел один из порталов по подбору персонала, речь, разумеется, не шла об олигархах, банкирах и прочих топ-менеджерах, получающих сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей в месяц. Опрошены были простые «работяги» и горожане со средним заработком.

- Согласно опросу исследованию, жители Москвы хотели бы получать 182 тысячи рублей в месяц, а жители Петербурга — 169 тысяч рублей в месяц, - пишут «Невские новости» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

При этом средняя по России желаемая зарплата составила около 162 тысяч рублей. То есть петербуржцы ближе по ощущениям не к столице, а ко всей стране.

Отметим, что сейчас средний житель Северной столицы получает около 66,5 тысяч рублей. Такие данные на осень 2020 года приводили в Смольном. За год зарплата горожан подросла на 3%.