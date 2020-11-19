Новую социальную рекламу с призывом носить маски разместили в Санкт-Петербурге

Новая социальная реклама с призывом соблюдать «перчаточно-масочный» режим появилась в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге появилась новая социальная реклама с призывом соблюдать перчаточно-масочный режим. В четверг, 19 ноября 2020 года, Смольный рассказал, что банеры разместили на остановках общественного транспорта.

- На макетах городские власти призывают пассажиров и гостей нашего города не забывать, что в Северной столице действует "перчаточно-масочный" режим во всех местах скопления людей, чтобы не допустить рост заболеваемости. Социальная реклама уже размещена на 163 остановках общественного транспорта во всех районах города, - рассказали в комитете по транспорту.

На банерах изображены два человека. Один из них в общественном месте в маске и перчатках. Второй - снова забыл использовать СИЗ и страдает недугом, который несет угрозу здоровью и жизни не только ему, но и окружающим.

Транспортный комплекс Санкт-Петербурга прикладывает огромные усилия для ограничения распространения коронавирусной инфекции, обязывая носить средства индивидуальной защиты не только пассажиров, но и сотрудников организаций.