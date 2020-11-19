Усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах превратят в ресторан

Усадьбу Орловых-Денисовых приведут в порядок и превратят в ресторан. Фото: gov.spb.ru

Работы по сохранению усадебного дома Орловых-Денисовых, расположенного в Коломягах, начались с приходом нового владельца. Историческое здание, ранее принадлежавшее строительной компании, долгие годы разрушалось и в итоге перешло к другому хозяину.

- Сейчас на рассмотрении в комитете находится проект реставрации и приспособления бывшего дома графской усадьбы и прилегающей территории под общественное пространство с рестораном, - сообщает пресс-служба КГИОП.

В настоящее время постройка находятся в плачевном состоянии. Фасад требует срочного ремонта, а вот внутри еще сохранились фрагменты лепного декора и настенной живописи.

Справка «КП»:

Ансамбль «Усадьба Орловых-Денисовых» относится к культурным объектам федерального значения. В его состав входят: жилой дом 1839-1841 годов постройки, созданный архитектором Алексеем Горностаевым, а также парк с прудами (восстановлен в 2019-м) и плотина.

После 1917 года здесь были склады, колхозные службы, сельский магазин, клуб, кинотеатр, общежитие студентов, интернат и т.д.