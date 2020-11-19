Резкое похолодание придет 20 ноября 2020 года в Санкт-Петербург

В Петербурге резко похолодает до нуля градусов 20 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Санкт-Петербурге не перестает подкидывать сюрпризы. В среду, 18 ноября, на город обрушился снегопад, в четверг был зафиксирован рекордно теплый день в 11 градусов выше нуля. А в пятницу, 20 ноября 2020 года, в Северной столице резко похолодает до нуля градусов. Самое время снова доставать теплые вещи.

- В пятницу в Петербурге температура воздуха в течение суток будет держаться от нуля до плюс 2 градусов. Ночью пройдет небольшой дождь, утром и днем ожидается мокрый снег, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Также МЧС объявило штормовое предупреждение. Ветер подует с северо-запада с силой до 15-20 метров в секунду.

На выходных потепления пока что ждать не стоит. В субботу, 21 ноября, в Петербурге также будет снег, а температура воздуха - минус 1, плюс 1 градус.