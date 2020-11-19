Петербуржцам могут разрешить аренду земли у дома под автопарковку

Жителям Петербурга могут разрешить брать землю в аренду, чтобы парковать там машины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Петербурга хотят дать возможность брать землю в аренду у своего дома чтобы организовать место под автомобильную парковку. По идее авторов законопроекта, который начали рассматривать в ЗакСе, это должно решить проблему с территорией у многоэтажек, заставленной чужими машинами, что часто бывает неподалеку от метро или офисных центров.

- Парковочный вопрос стоит у нас довольно остро. Думаю, каждый был свидетелем ситуации, когда жители многоэтажек не могут припарковать свои машины рядом со своим же домом, потому что все пространство забито автомобилями «гостей», - заявил один из авторов проекта депутат Денис Четырбок.

По новым правилам, жители дома (как объединение собственников), зарегистрировавшись в качестве юридического лица, или управляющая организация по их поручению, смогут без торгов получить в аренду участок городской земли рядом со своим домом. И уже на законных основаниях отгородить его шлагбаумом, например.

Идею уже одобрил комитет ЗакСа по законодательству.