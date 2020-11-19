Следком начал проверку после смерти 16-летнего подростка в парадной дома в Петербурге

СК начал проверку обстоятельств гибели 16-летнего подростка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское следственное управление СК России начало проверку по факту гибели 16-летнего подростка, тело которого нашли в парадной многоэтажного дома на улице Десантников. Рядом с трупом лежал баллончик с газом для заправки зажигалок и там же на ступеньках сидели два школьника-десятиклассника.

- Следственными органами проводится доследственная проверка по факту гибели подростка, тело которого обнаружено 18 ноября 2020 года в Красносельском районе Санкт-Петербурга без признаков насильственной смерти. При осмотре места происшествия был обнаружен баллончик со сжиженным газом. Опрошены свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз, -сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Известно, что погибший подросток до декабря 2017 года был учеником подшефного профильного кадетского класса одной из школ Санкт-Петербурга, однако потом родители забрали его на домашнее обучение. На момент смерти парень не имел определенных занятий и состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.