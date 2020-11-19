Книгу о легендарном мореплавателе Иване Крузенштерне презентовали в честь 250-летия со дня его рождения

Издал книгу о мореплавателе - потомок родного брата Ивана Федоровича Алексей Крузенштерн Фото: Алина ЧЕМЕРИС

В Северной столице прошла презентация книги «Круг Крузенштерна», рассказывающей о жизни руководителя первой русской кругосветной экспедиции, ученого и педагога Ивана Федоровича Крузенштерна. Событие приурочено к 250-летию со дня рождения выдающегося мореплавателя. Выпуск этого труда взял на себя издатель Алексей Крузенштерн – потомок родного брата Ивана Федоровича.

Над книгой трудились 35 авторов Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Я почувствовал, что за аурой Ивана Федоровича стоит большая сила, потому что мне не отказал никто, к кому я обращался за помощью, - подчеркнул он. – Отмечу: ранее в нашей стране не было биографии Крузенштерна, потому что нет у нас человека, который мог бы перевести все его записи и заметки на 6 языках и их прокомментировать. В итоге мы собрали 35 авторов, из которых 6 докторов наук и два академика, и каждый долгое время работал над каким-то фрагментом жизни Ивана Федоровича. Так и родилась книга.

Издание "Круг Крузенштерна" разойдется по библиотекам страны Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Тираж книги, выпущенной при поддержке «Газпрома», составил 3000 экземпляров. Она будет разослана по библиотекам России и стран ближнего зарубежья. Также, накануне 250-летия со дня рождения Крузенштерна в Российской национальной библиотеке открылась выставка «Звонкою дорогою морской». Она продлится до 20 декабря.