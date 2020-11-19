Экологи пояснили, откуда на берегу Финского залива в Сестрорецке взялись сотни масок и прокладок

По словам экологов причиной замусоривания пляжа "Дубки" мог стать прорыв канализации. Фото: vk.com/sestroretskactive

Сестрорецкий пляж «Дубки», который покрылся мусором, привлек внимание не только местных жителей, но и специалистов. Эколог движения «РазДельный сбор» Екатерина Шалунова рассказала, откуда на берегу Финского залива взялись десятки медицинских масок и даже...использованных прокладок.

- С материка, со свалок оно не течет. Это источники, которые чаще всего находятся прямо на побережье. Огромный дачный массив и вот они, например, в канаву все выпускают, а с канавы течет в ручеек, который впадает в Финский залив. И вот результат, - рассказала эколог «Мойке 78».

Проблему, по ее мнению, может решить строительство централизованной канализации в крупных прибрежных поселках.

Впрочем, некоторые считают, что причина не в прорыве канализации, а в банальном бескультурии отдельных людей, выкидывающих мусор куда попало. В местной администрации отметили, что такое периодически случается и пообещали все убрать в кратчайшие сроки.