Болельщиков «Зенита» не пустят на матч против «Лацио»

Фанаты не смогут поддержать "Зенит" в матче с "Лацио". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Рима оказались солидарны со Смольным и тоже решили ограничить посещение спортивных мероприятий зрителями. Так, гостевая игра «Зенита» против итальянского «Лацио» пройдет при пустых трибунах.

- В связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Италии местными властями принято решение о проведении всех футбольных встреч без болельщиков, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Гостевая квота по билетам, как это обычно бывает, выделяться не будет, поэтому поклонники сине-бело-голубых могут спокойно оставаться дома, ведь на арену они допущены не будут. Впрочем, подобный запрет в случае с игрой против «Боруссии» в Дортмунде не сработал и группа отчаянных фанатов проникла на трибуны, вызвав международный скандал.

Напомним, что встреча с «Лацио» пройдет в Риме 24 ноября. Начало игры - в 23:00 по петербургскому времени.

Первый матч в Петербурге закончился со счетом 1:1.