Из-за коронавируса более 50 классов в 30 школах в Санкт-Петербурге продолжают учиться удаленно

Более 50 классов все еще остаются учиться удаленно в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается уменьшаться количество классов, которые учатся удаленно. В понедельник, 16 ноября, таких было 64, во вторник, 17 ноября, их число уменьшилось до 61. А в среду, 18 ноября, сократилось еще на 4 класса.

- На 19 ноября в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 54 класса в 30 школах. Это 0,27 процента от общего количества классов во всем городе, - рассказала пресс-секретарь комитета по образованию Анна Миронова.

По заявлению родителей 12234 ребят находятся дома на смешанном формате обучения.

Что касается детских садов, которые переводят группы на карантин, пока цифры остаются те же. Со вторника, 17 ноября, закрыто 16 коллективов в 11 учреждениях.