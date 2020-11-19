Елена Плотникова назначена новым главным врачом детской больницы № 1 Санкт-Петербурга

Елена Плотникова назначена главным врачом детской городской больницы № 1 Петербурга / Фото: Смольный

В четверг, 19 ноября 2020 года, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев представил коллективу детской городской больницы № 1 нового руководителя. Главным врачом медицинского учреждения стала Елена Плотникова, которая работает здесь еще с 1992 года.

- Олег Эргашев выразил уверенность, что имеющийся опыт и поддержка коллектива позволят Елене Плотниковой и дальше развивать уникальный стационар, который работает не только в эксклюзивных направлениях медицинском помощи детям, но и серьезно занимается совершенствованием специализированной экстренной помощи, - рассказали в Смольном.

Ранее должность главврача на протяжении 30 лет занимал именитый хирург Анатолий Каган. Ему удалось обеспечить устойчивые лидирующие позиции больницы в системе здравоохранения города, превратив ее в многопрофильный центр высоких медицинских технологий. За успехи и плодотворную работу он награжден медалью "За заслуги перед Санкт-Петербургом".