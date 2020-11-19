Автомобилистов предупредили о закрытии дорог из-за Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге

Движение транспорта ограничат и закроют из-за Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение транспорта на некоторых дорогах Санкт-Петербурга ограничится и местами полностью прекратится из-за проведения Рождественской ярмарки ровно на два месяца. Автомобилистам придется потерпеть с 24 ноября по 24 января.

Схема объезда. Фото: Смольный

Итак, для машин закроют Кленовую улицу, но только на участке от Инженерной улицы до Манежной площади, а также Итальянскую улицу от Садовой улицы до Манежной площади. И по самой Манежной площади машинам будет не проехать.

- Также с 24 ноября по 24 января движение транспорта ограничат из-за введения одностороннего движения по Кленовой улице на участке между Инженерной и Замковой улицами. Вдобавок проезжую часть сузят с правой стороны по Караванной улице вдоль Манежной площади в направлении от Инженерной улицы к Итальянской улице, - сообщили в пресс-службе Смольного.

К тому же на вышеуказанных участках запретят парковаться в течение двух месяцев. Напомним, Рождественская ярмарка в условиях коронавируса пройдет без катка и карусели.