Сильный шторм с порывами ветра до 27 м/с нагрянет в Санкт-Петербург

Ветер с порывами до 27 м/с прогнозируют местами вечером 19 ноября в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о грядущем мощном ветре, который нагрянет в город с 19:00. Порывы стихии будут достигать 27 метров в секунду. По шкале Бофорта это означает, что в Северную столицу нагрянет даже не сильный ветерок, а сильный шторм. Горожан просят строго соблюдать меры безопасности.

- Находясь на улице, необходимо избегать рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей. Следует обходить деревья и различные сооружения повышенного риска, то есть мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередач. Водителям рекомендуется поставить машину в гараж или припарковать ее подальше от зеленых насаждений и слабо укрепленных конструкций, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Но и дома может быть не так безопасно. Спасатели просят убрать все хозяйственные вещи с балкона и плотно закрыть окна.