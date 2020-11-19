Актера из «Трех мушкетеров» отправили под домашний арест за нападение на двух иностранцев

Петербургского "мушкетера" отправили под домашний арест за нападение с ножом на двух гостей Северной столицы. Фото: СОЦСЕТИ

Суд отправил под домашний арест Дмитрия Круглова, актера из фильма «Три мушкетера» и профессионального фехтовальщика, который напал с ножом на двух иностранцев в Санкт-Петербурге. Следствие обвиняет его в разбое, поскольку мужчина похитил телефоны неприятелей. Полицейские изъяли из квартиру «мушкетера» 192 шпаги, два исторических мушкета и пистолет, напоминающий «Маузер».

- Сам Круглов вину признал только частично. Просил не брать его под стражу. Обвинение хотело заключить мужчину в СИЗО, но суд отказал, избрав Круглову домашний арест по 17 января 2021 года, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что родные и друзья отзываются о фехтовальщике как о примерном семьянине и хорошем, скромном и тактичном педагоге. Сейчас Круглову грозит лишение свободы на срок до 10 лет.