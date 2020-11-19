Беглов заявил об отсутствии массовой концентрации мигрантов в Санкт-Петербурге

В Смольном заявили, что миграционная ситуация в Санкт-Петербурге стабильная и контролируемая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге нет массовой концентрации мигрантов, не имеющих возможность вернуться к себе на родину. Как сообщил губернатор, с самого начала ограничений по коронавирусу в городе организовали горячую линию по вопросам получения социальной и медицинской помощи. К примеру, во «Вконтакте» существует группа «Под крылом Петербурга», где есть ответы на все вопросы для иностранных граждан.

- Власти разработали несколько вариантов использования аква-хостелов, круизных судов, а также палаточных городков МЧС, чтобы временно разместить иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих возможности выехать из России и нуждающихся в помощи, - передают слова Беглова в пресс-службе Смольного.

С марта 2020 года добровольно домой полетели больше 2 тысяч мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Были и те, кто хотел остаться в Северной столице против закона – таковых набралось 360 человек. 28 апреля их вывезли принудительно.