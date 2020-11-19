Суд приостановил работу ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге

ЛГБТ-кинофестиваль закрыли на 15 суток в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд приостановил на 15 суток работу ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге. Мероприятие должно было продлиться 7 дней, начиная с 12 ноября. Однако к организаторам в одно из кафе в переулке Пирогова нагрянул Роспотребнадзор по сообщению от МВД. В итоге в помещении заведения нашли массу нарушений по коронавирусу – от неправильного антисептика до отсутствия должной социальной дистанции между мебелью.

- Как посчитал Роспотребнадзор, также организаторы кинофестиваля не обеспечили соцдистанцию между посетителями в фойе, на лестнице, в помещении для просмотра фильмов, не организовали входной фильтр, не контролировали использование масок и перчаток, не обеззараживали воздух бактерицидными облучателями, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сторона защиты свою вину отрицала. Добавим, что кинофестивалю очное закрытие никак не помешало, потому что организаторы перевели его в онлайн.