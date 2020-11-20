Еще 5 баров в центре Санкт-Петербурга поймали на ночной работе вопреки запрету

Пять баров поймали на работе после 23:00 в центре Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Сотрудники администрации Центрального района Санкт-Петербурга заручились поддержкой полиции и поймали на ночной работе еще 5 увеселительных заведений, которые работали после 23:00, несмотря на запрет Смольного из-за роста заболеваемости коронавирусом. Всеми нарушителями оказались бары, расположенные на Литейном проспекте, улицах Садовой и Марата, а также в Банковском переулке.

В одном из заведений даже не было кассы, не говоря о соблюдении санитарных правил. Фото: Смольный

- В некоторых заведениях выявили отсутствие средств безопасности вроде санитайзеров, разметки для соцсдистанции, перчаток, масок и QR-кода, позволяющего работать во время пандемии. На нарушителей оформили протоколы, которые обернутся для предпринимателей крупными штрафами от 100 до 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Напомним, ранее журналист «КП-Петербург» проник в партизанские бары «ковид-диссидентов» и даже попал на их облаву со стороны правоохранительных органов.