Пансион воспитанниц СК РФ появится в исторической части Санкт-Петербурга

Пансион воспитанниц СК РФ появится в здании школы №216 в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пансион воспитанниц появится на базе кадетского корпуса СК РФ в Санкт-Петербурге. Здание под учебное заведение уже готово – это школа №216 из исторической части города, Графского переулка. Планируется, что в пансионе организуют с 8 по 11 классы. Часть из будущих учеников являются детьми-сиротами либо оставшимся без попечения родителей. Идея создания самостоятельного образовательного учреждения для девочек получила положительный отклик в юридической среде.

- Программа образовательного процесса особенная. В нее вошли как предметы, направленные на овладение знаниями и навыками, необходимыми сотруднику Следственного комитета, так и занятия, целью которых является укрепление физического здоровья, морально-нравственное воспитание и развитие творческого потенциала юных учениц, - рассказывают в СК России.

Но примечательны другие, необычные программы вроде «гармонии здоровья» для сохранения здоровых привычек и творческой мастерской с театральной студией.