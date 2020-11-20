BMW разбилась о троллейбус после полицейской погони

Полицейская погоня закончилась для нарушителя в троллейбусе. Фото: vk.com/spb_today

Свидетелями настоящей полицейской погони стали жители Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга. Вечером 19 ноября с десяток машин ДПС пытались остановить водителя мощного BMW М3, который мчал по городу и остановился, лишь врезавшись в троллейбус. После столкновения машина вспыхнула, а «пилот» попытался сбежать.

- За BMW гнались полицейские. Погоню остановил троллейбус на перекрестке Просвещения и Художников. Водитель при попытке сбежать был задержан , - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отметим, что мощность такого авто превышает 400 лошадиных сил и гаишниками на простых патрульных иномарках догнать нарушителя было непросто. Интересно, что сам водитель был трезв. Как отмечает паблик «Дорожный инспектор», мужчина просто «мечтал удрать от ДПС».

На гонщика составили шесть протоколов за нарушения, а его машина еще долго не сможет выехать на дороги.