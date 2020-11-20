Еще почти 2400 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 20 ноября

Еще почти 2400 случаев коронавируса зафиксированы в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый, уже ставший привычным рекордный уровень заболевания коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге на утро 20 ноября. Последние данные по итогам минувших суток со ссылкой на городской Оперативный штаб публикует телеканал «Санкт-Петербург».

- 2394 новых случая COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Петербурге. Обследовали на наличие коронавирусной инфекции еще 43 237 человек, - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне было зафиксировано на 82 случая заболевания «ковидом» меньше. Однако темпы роста постепенно замедляются, что может говорить о начале выхода на «плато». Отметим, что о «плато» по госпитализации пациентов с коронавирусом 19 ноября завил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

При этом ситуация остается непростой, с этим связаны и новые карантинные ограничения, которые вступят в силу с понедельника, 23 ноября.