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Больше 43 человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за минувшие сутки

Данные на утро 20 ноября приводит городской Оперативный штаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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43 тысячи человек протестировали на коронавирус за последние сутки.

43 тысячи человек протестировали на коронавирус за последние сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше 43 тысяч человек прошли обследование на наличие коронавируса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городской Оперштаб. Это больше, чем сутки назад. Тем не менее, уровень заболеваемости хоть и вырос, но не слишком сильно.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43 237 человек. Под медицинским наблюдением находится 2978 человек. Из них 71 - в обсерваторе, 2052 - контактные, 855 - на самоизоляции, - приводит данные пресс-служба Смольного.

Отметим, что за сутки в городе заболели еще 2394 человека. Это очередной рекорд.

Растет и количество звонков, поступающих на городскую справочную линию по номеру 122. За прошедшие 24 часа операторами обработано 1112 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

На помощь от волонтеров поступило 1688 заявок, из которых 1550 выполнены, а остальные перенесены на сегодня.